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بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة غدا الثلاثاء

10:01 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة غدا الثلاثاء

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الثلاثاء على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان لها، اليوم الاثنين، إنه يسود غدا الثلاثاء، خلال فترة النهار طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لفترة الليل، يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على كافة الأنحاء.

وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى السواحل الشرقية على فترات متقطعة (20 تقريبا).

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، فتكون على النحو التالي:
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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة

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