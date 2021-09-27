وزيرة الثقافة تعلن زيادة جوائز المهرجان القومي للمسرح 50%

(مصراوي):

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح، دورة "الكاتب المسرحي المصري"، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل.، بحضور الوزيرة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والفنان القدير إسماعيل مختار مدير المهرجان ورئيس البيت الفني للمسرح، وبحضور عدد كبير من صناع الفن المصرى.

وفي كلمتها قالت عبدالدايم: "جميلة هذه اللحظات التي تجمعني بكم ونحن نحتفل بفنون مصرية متميزة لحصاد عام كامل من عروض مسرحية للقطاع العام والخاص، تلك العروض المعبرة عن الشخصية والهوية المصرية التي كانت ومازالت وستظل حاملة مشاعل التنوير والتحضر والرقي".

وأضافت: "لأن المسرح كلمة فقد كان مناسبا أن يكون عنوان هذا المهرجان في دورته الرابعة عشرة "الكاتب المسرحي المصري".

وتابعت: "قيمة المهرجان ليست فقط في جملة العروض التي تشاهدونها، ولكنها تكمن في مجموعة الندوات والمحاور الفكرية التي خصصت للكاتب المسرحي المصرى.

وأشارت إلى أن معظم محبي المسرح يجدون متعتهم في مشاهدة العروض وحضور الندوات وتبادل الأفكار وطرح التوصيات التي تنير الطريق للمبدعين لخلق مناخ مسرحي أفضل".

وأعلنت وزيرة الثقافة زيادة القيمة المالية لجوائز المهرجان القومي للمسرح المصري بنسبة 50% على أن يتم مضاعفتها في الدورات القادمة تقديرًا لدور المسرحيين البناء في صناعة الوعي وتشجيعًا لهم على التنافس الشريف الخلاق وإيمانًا بتشجيع المبدعين منهم.​