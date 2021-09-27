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بدء تشغيل البوابات الإلكترونية الجديدة في المتحف المصري

09:15 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
بدء تشغيل البوابات الإلكترونية الجديدة في المتحف المصري

تشغيل البوابات الإلكترونية الجديدة في المتحف المصر

(مصراوي):

بدأ تفعيل تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف المصري بالتحرير، اليوم الاثنين، والتي من المنتظر أن تحل محل نظام دفع التذاكر يدويًّا.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل.

وأوضح الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي أن هذه الماكينات تشكّل جزء من منظومة إلكترونية متكاملة لإصدار تذاكر حديثة تحمل QR code وتستخدم لمرة واحدة فقط عبر البوابات الذكية والتي تقوم بقراءة التذكرة بسرعة عالية أثناء سير السائح منعا للتكدس.

وأضاف: "المنظومة تتيح أيضًا إحصاء عدد السائحين عند دخول المتحف والخروج منه لأغراض التأمين والمتابعة لما تم بيعه من التذاكر ما يؤدي لأحكام الرقابة ومنع الدخول بتذاكر مزورة".

وبالنسبة للتذاكر المجمعة والمشتراة مسبقا، أشارت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف أنه قد تم حصر التذاكر المتبقية وسيسمح باستخدام المشترى منها لحين نفادها، مؤكدة أنه سيتم إيقاف بيع التذاكر الورقية او المجمعة القديمة بدءاً من اليوم.

ويأتي تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية في المتحف المصري بالتحرير بعد فترة تركيب استغرقت شهران وذلك للحفاظ علي الطابع الخاص بمبنى المتحف الأثري، وبذلك يكون متحف التحرير هو الموقع الثاني في استخدام البوابات الإلكترونية الذكية بعد المتحف القومي للحضارة المصرية وذلك ضمن مشروع يشمل 30 موقعًا أثريًا ومتحفًا.

المتحف المصري بالتحرير وزارة السياحة خالد شريف ماكينات الدفع الإلكتروني

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