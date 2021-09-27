الري: حصرنا 56 ألف حالة تعد على نهر النيل في المحافظات

(مصراوي):

كشف محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، جهود الوزارة لمواجهة التعديات على نهر النيل، وقال إن الوزارة أطلقت الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل من تلك التعديات عام 2015، ومن وقتها يتم التصدي بمنتهى الحسم لأي تعديات على النيل، موضحًا أنه جرى إزالة الآلاف من التعديات في الموجة الـ18 لإزالة التعديات على نهر النيل في أشهر قليلة بالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمحافظات.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، ويُعرض على شاشة "DMC"، أن وزارة الموارد المائية والري، لديها حصر بجميع التعديات على نهر النيل، وتم إزالة جزء كبير منها، وباقي حوالي 56 ألف تعد من ضمن 120 ألف تعدٍ وسيكون العمل بشكل أسرع وأكثر قوة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أن المجرى المائي يتأثر بالتعديات على نهر النيل.

وأكد غانم أن حصة مصر المائية من نهر النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، إضافة إلى كميات محدودة من المياه الجوفية والأمطار، كما أن حصة مصر المائية الإجمالية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب في الوقت الذي تصل فيه الاحتياجات إلى 114 مليار: "نعوّض الفرق الكبير من إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي وبعض المياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا، فمصر من الدول التي تعاني من شح مائي كبير".