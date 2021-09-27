الجيزة تعلن تفاصيل مزايدة علنية لتأجير أكشاك.. اعرف الأسعار والأوراق المطلوبة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، طرح المزايدة العلنية لتأجير أكشاك بميدان الجيزة والمريوطية.

وبحسب بيان اليوم، جاءت التفاصيل على النحو التالي: 3 أكشاك بموقف سرفيس ميدان الجيزة، وكشكان بموقف سرفيس المريوطية.

وأوضحت المحافظة أن ذلك في جلسة يوم 17 أكتوبر 2021 في ديوان عام محافظة الجيزة بإدارة العقود والمشتريات، وعلى من يرغب التقدم بالمزايدة إحضار الأتي:

1. صورة البطاقة.

2. كراسة الشروط والمواصفات.

3. تفويض رسمي معتمد.

4. سداد تامين الابتدائي دخول المزايدة وهو كالآتي:

- أكشاك بموقف سرفيس ميدان الجيزة:

1- كشك رقم "1" تأمین ابتدائي 5000 جنيه.

2- كشك رقم "2" تأمین ابتدائي 3000 جنيه.

3- كشك رقم "3" تأمین ابتدائي 3000 جنبه.

- أكشاك بموقف سرفيس المريوطية:

1- كشك رقم "1" تأمین ابتدائي 7000 جنيه.

2- كشك رقم "2" تأمین ابتدائي 5000 جنيه.

مرفق فيديو توضيحي لنموذج الأكشاك: