البابا تواضروس يستقبل السفير الإندونيسي بالقاهرة

كتب- مينا غالي:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ظهر اليوم الاثنين، في المقر البابوي بالقاهرة، السفير لطفي فاروق السفير الإندونيسي الجديد في مصر على رأس وفد دبلوماسي.

جاء ذلك في إطار حرص السفير على التعرف على قداسة البابا، وتقديم نبذه عن بلاده والتعرف على الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأشار السفير إلى الاحتفال المرتقب بمرور 75 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإندونيسيا.