Masrawy logo white

رئيس الأسقفية ناعيًا مطران أسوان: خدم الكنيسة حتى النفس الأخير

07:07 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
رئيس الأسقفية ناعيًا مطران أسوان: خدم الكنيسة حتى النفس الأخير

الأنبا هدرا

كتب- مينا غالي:

نعى الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية نيافة الأنبا هدرا مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسوان وأحد شيوخ المجمع المقدس.

وقدم رئيس الأساقفة العزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني وشعب الكنيسة القبطية مؤكدًا أن المطران الراحل خدم الكنيسة حتى النفس الأخير حيث عاش راهبًا وانتقل ناسكًا يخدم ويعمر في كنائس أسوان.

وصلى رئيس الأساقفة للمطران الراحل أن ينيح الله روحه في فردوس النعيم وأن يسكب عزاء سمائيًا في قلب عائلته ومحبيه وتلاميذه.

الأنبا هدرا سامي فوزي الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أسوان

الخبر التالى:

الإسكان: محطة معالجة بحر البقر حاصلة على 3 شهادات من موسوعة "جينيس"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
680

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

411

متعافون اليوم

301625

إجمالي الإصابات

17187

إجمالي الوفيات

254471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا