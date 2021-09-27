​"مش هنتحايل على حد معتدي وأنا مبعرفش أطنِّش".. 20 رسالة جديدة من السيسي للمصريين

"مش هنتحايل على حد معتدي وأنا مبعرفش أطنِّش".. 20 رسالة جديدة من السيسي للمصريين
كتب- محمد عبدالناصر:
وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عددًا من الرسائل إلى المواطنين والمسؤلين أيضا، على هامش افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، اليوم الاثنين.
وجاءت أهم الرسائل على النحو التالي:
1- "بنسابق الزمن لتطوير واستعادة منشآتنا".
2- "بعض المواطنين تعدوا على منشآت الحكومة".
3- "فرع رشيد كان بيعدي 80 مليون متر مياه دلوقتي بيعدي 30 فقط".
4- "وزارة الداخلية مكلفة بإزالة التعديات خلال 6 أشهر، وممكن تستعين بالجيش".
5- "مش هنتحايل على حد، وكل التعديات هتتشال، وآخد تمام بعد 6 أشهر".
6- "اللي بيحصل في مصر فوق الخيال، عايز تغتصب أرض الدولة وأسكت؟!".
7- "التعديات على الأراضي الزراعية كانت مقبولة زمان، دلوقتي لأ".
8- مخاطبًا وزير الري: "انتوا كنتوا بتعملوا إيه؟".
9- "جسور النيل ترجع زي ما كانت، زي الكتاب ما بيقول".
10- "زي ما إحنا حاطين 700 مليار جنيه عشان نسعد الناس، المواطن كمان عليه دور".
11- "وقف الدعم عن أي متعدي على الأراضي الزراعية".
12- "حديثي لكل مسؤول في مصر لو سمحت متسكتش على الغلط عشان مصلحة البلد دي".
13- "مفيش بيني وبين حد خصومة، أنا بيني وبين الباطل والشر والتعدي والظلم خصومة".
14- "البلاد مبتجيش بالدلع والطبطبة، البلاد بتيجي بالجدية والعمل والانضباط والالتزام ولازم كلنا نبقى مقتنعين بكدة".
15- "أنا ما باعرفش أطنِّش.. كُنت طنِّشت 2011 و2012 و2013، وسِبت البلد دي للمجهول".
16- "بقول لكل مسؤول خُد بالك، ماتسبش غلط قُدامك، أنا ماعنديش خصومة مع أحد".
17- "التعديات على الأراضي الزراعية هدم لقدرة الدولة".
18- "مشروع تبطين الترع يتكلف أكثر من 50 مليار جنيه، والبرنامج بشكل كلي سيتكلف 80 مليار جنيه تقريبًا".
19- "ما يحدث في مصر من مشروعات الآن يتعدى الخيال ومش هاقبل إن حد يتعدى على قدراتنا".
20- "إحنا كدولة بنحاول نسابق الزمن لتطوير واستعادة كفاءة منشآتنا بالكامل".
21- "المياه عزيزة على المصريين ولن تتغير كمياتها التي نحصل عليها إلا بتحسين استخدامنا لها".
22- السيسي للمستثمرين: "مافيش حاجة بتتعمل هنا نُص نُص.. اللي جاهز للمشروعات ييجي يشتغل".
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