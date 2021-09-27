Masrawy logo white

​"مش هنتحايل على حد معتدي وأنا مبعرفش أطنِّش".. 20 رسالة جديدة من السيسي للمصريين

06:32 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
​"مش هنتحايل على حد معتدي وأنا مبعرفش أطنِّش".. 20 رسالة جديدة من السيسي للمصريين

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد عبدالناصر:

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عددًا من الرسائل إلى المواطنين والمسؤلين أيضا، على هامش افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر، اليوم الاثنين.

وجاءت أهم الرسائل على النحو التالي:

1- "بنسابق الزمن لتطوير واستعادة منشآتنا".

2- "بعض المواطنين تعدوا على منشآت الحكومة".

3- "فرع رشيد كان بيعدي 80 مليون متر مياه دلوقتي بيعدي 30 فقط".

4- "وزارة الداخلية مكلفة بإزالة التعديات خلال 6 أشهر، وممكن تستعين بالجيش".

5- "مش هنتحايل على حد، وكل التعديات هتتشال، وآخد تمام بعد 6 أشهر".

6- "اللي بيحصل في مصر فوق الخيال، عايز تغتصب أرض الدولة وأسكت؟!".

7- "التعديات على الأراضي الزراعية كانت مقبولة زمان، دلوقتي لأ".

8- مخاطبًا وزير الري: "انتوا كنتوا بتعملوا إيه؟".

9- "جسور النيل ترجع زي ما كانت، زي الكتاب ما بيقول".

10- "زي ما إحنا حاطين 700 مليار جنيه عشان نسعد الناس، المواطن كمان عليه دور".

11- "وقف الدعم عن أي متعدي على الأراضي الزراعية".

12- "حديثي لكل مسؤول في مصر لو سمحت متسكتش على الغلط عشان مصلحة البلد دي".

13- "مفيش بيني وبين حد خصومة، أنا بيني وبين الباطل والشر والتعدي والظلم خصومة".

14- "البلاد مبتجيش بالدلع والطبطبة، البلاد بتيجي بالجدية والعمل والانضباط والالتزام ولازم كلنا نبقى مقتنعين بكدة".

15- "أنا ما باعرفش أطنِّش.. كُنت طنِّشت 2011 و2012 و2013، وسِبت البلد دي للمجهول".

16- "بقول لكل مسؤول خُد بالك، ماتسبش غلط قُدامك، أنا ماعنديش خصومة مع أحد".

17- "التعديات على الأراضي الزراعية هدم لقدرة الدولة".

18- "مشروع تبطين الترع يتكلف أكثر من 50 مليار جنيه، والبرنامج بشكل كلي سيتكلف 80 مليار جنيه تقريبًا".

19- "ما يحدث في مصر من مشروعات الآن يتعدى الخيال ومش هاقبل إن حد يتعدى على قدراتنا".

20- "إحنا كدولة بنحاول نسابق الزمن لتطوير واستعادة كفاءة منشآتنا بالكامل".

21- "المياه عزيزة على المصريين ولن تتغير كمياتها التي نحصل عليها إلا بتحسين استخدامنا لها".

22- السيسي للمستثمرين: "مافيش حاجة بتتعمل هنا نُص نُص.. اللي جاهز للمشروعات ييجي يشتغل".

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي محطة معالجة مياه بحر البقر وزارة الداخلية الأراضي الزراعية

الخبر التالى:

​البحث العلمي: 13 مليون جنيه لإنشاء تحالف وطني لتعميق صناعة المنسوجات في مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
680

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

411

متعافون اليوم

301625

إجمالي الإصابات

17187

إجمالي الوفيات

254471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا