متحدث الرئاسة ينشر صور افتتاح الرئيس السيسي محطة معالجة مياه بحر البقر

الإسكان: محطة معالجة بحر البقر حاصلة على 3 شهادات من موسوعة "جينيس"

محافظة القاهرة تنظم رحلة سياحية لأكثر من 50 طالبا من المتفوقين

كتب- محمد سامي:

نشر السفير بسام راضي، المتمحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صور افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الأضخم من نوعها على مستوى العالم.

ووجه الرئيس السيسي، عددًا من التصريحات الخاصة بالتعدي على الأراضي الزراعية، موجهًا الوزارات المعنية بإنهاء الأزمة بشكل كامل خلال 6 أشهر.