Masrawy logo white

غدًا.. البابا تواضروس يترأس صلوات تجنيز مطران أسوان بكاتدرائية العباسية

06:12 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
غدًا.. البابا تواضروس يترأس صلوات تجنيز مطران أسوان بكاتدرائية العباسية

قداسة البابا تواضروس الثاني

كتب- مينا غالي:

أعلن القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إقامة صلوات تجنيز نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان رئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، ظهر غدٍ الثلاثاء، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حيث سيصلي تجنيزه قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - في تصريح اليوم – أنه سيتم نقل الجثمان بعد ذلك بالطائرة إلى أسوان لإقامة صلوات تجنيز أخرى عليه وسط شعبه وأبنائه في المطرانية هناك.

وأشار القمص موسى إبراهيم إلى أن قداسة البابا تواضروس الثاني والمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية يودعون عمودًا من أعمدة الكنيسة وعضوًا من أعضاء المجمع البارزين، نيافة الأنبا هدرا مطران إيبارشية أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس العامر بحاجر إدفو، بعد أن أثرى الكنيسة عبر أكثر من نصف قرن، بخدمة رعوية وتعليمية، مقدمًا أنموذجًا حقيقيًّا سواءً في حياة الرهبنة أو في خدمته الرعوية، مقدما خالص العزاء لمجمع كهنة إيبارشيته وشعبها ومجمع رهبان دير القديس الأنبا باخوميوس بإدفو ولكل أبنائه ومحبيه.

وفي سياق متصل، نعت رئاسةُ الطائفةِ الإنجيليَّةِ بمصر، وعلى رأسها الدكتور القس أندريه زكي، رحيلَ نيافة الأنبا هدرا، مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو.

وتقدَّمُ الدكتور القس أندريه زكي بخالصِ العزاءِ لقداسةِ البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازةِ المرقسيةِ، ونصلِّي أن يمنحَ الربُّ العزاءَ لكلِّ محبِّيه ولشعبِ الكنيسةِ.

البابا تواضروس الثاني مطران أسوان كاتدرائية العباسية الأنبا هدرا

الخبر التالى:

بالصور- وزيرة الهجرة الهولندية في زيارة لمنطقة الأهرامات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
680

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

411

متعافون اليوم

301625

إجمالي الإصابات

17187

إجمالي الوفيات

254471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. السيسي: مياه مصر لن تقل.. هذا أمر لا نقاش فيه

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا