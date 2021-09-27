الجيزة: انتهاء أعمال تطوير محور خاتم المرسلين بالعمرانية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، الانتهاء من أعمال تطوير محور خاتم المرسلين بنطاق حي العمرانية.

وبحسب بيان اليوم، تمت أعمال الرصف والتوسعة للطريق وتطوير شبكة الإنارة وإجراء تنسيق عام للطريق مع انشاء أرصفة للمشاه وجزيرة وسطى مدعومة بالمساحات الخضراء لإضفاء اللمسة الجمالية على الطريق.

وأكدت محافظة الجيزة، أن هذا الطريق أحد المحاور المرورية المهمة المؤدية إلى شارع ترسا.