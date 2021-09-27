بعد وفاته.. 10 معلومات عن الأنبا هدرا مطران أسوان

كتب- مينا غالي:

توفى الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، اليوم الاثين، بعد صراع قصير مع المرض.

وتوفى الأنبا هدرا عن عمر تجاوز 81 سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من نصف قرند منها 46 سنة أسقفًا ومطرانًا لإيبارشية أسوان.

في التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن الأنبا هيدرا..

1- ولد في طنطا باسم عادل صادق عوض الله في 13 يوليو 1940.

2- تخرج في كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية عام 1963.

3- دخل دير السريان للرهبنة في 17 أبريل 1970.

4- ترهب باسم الراهب جوارجيوس السرياني في 4 أبريل 1971 وسيم قسًّا في ديسمبر 1974.

5- كان مسؤولًا عن مكتبة دير السريان.

6- سيّم أسقفًا لإيبارشية أسوان في 22 يونيو 1975 بيد مثلث الرحمات البابا شنوده الثالث.

7- رُسِم مطرانًا في 19 مارس 2006.

8- عمَّر دير القديس الأنبا باخوميوس الأثري بحاجر إدفو.

9- ألَّف عددًا من الكتب الروحية.

10- خدم خدمة رعوية كبرى في شتى المجالات طوال 64 سنة هي فترة أسقفيته ومطرانيته لإيبارشية أسوان.