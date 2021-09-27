Masrawy logo white

إحداهما برئاسة البابا.. الكنيسة تقرر إقامة صلاتي جناز للأنبا هدرا بالقاهرة وأسوان

05:16 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
إحداهما برئاسة البابا.. الكنيسة تقرر إقامة صلاتي جناز للأنبا هدرا بالقاهرة وأسوان

البابا تواضروس الثاني

كتب- مينا غالي:

تقرر أن تقام صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان، ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، في الثانية عشرة منتصف ظهر غدٍ الثلاثاء، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويصلي قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة، صلوات تجنيزه، على أن ينقل الجثمان بعد ذلك بالطائرة إلى أسوان لإقامة صلوات تجنيز أخرى عليه وسط شعبه وأبنائه في المطرانية هناك.

وتوفي نيافة الأنبا هدرا في الرب اليوم، بعد صراع قصير مع المرض عن عمر تجاوز ٨١ سنة.

البابا تواضروس الثاني الأنبا هدرا مطران أسوان أسوان

الخبر التالى:

البابا تواضروس ناعيا الأنبا هدرا: أحد أعمدة الكنيسة الأرثوذكسية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
680

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

411

متعافون اليوم

301625

إجمالي الإصابات

17187

إجمالي الوفيات

254471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. السيسي: مياه مصر لن تقل.. هذا أمر لا نقاش فيه

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا