إحداهما برئاسة البابا.. الكنيسة تقرر إقامة صلاتي جناز للأنبا هدرا بالقاهرة وأسوان

كتب- مينا غالي:

تقرر أن تقام صلوات تجنيز مثلث الرحمات نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان، ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، في الثانية عشرة منتصف ظهر غدٍ الثلاثاء، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

ويصلي قداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من أحبار الكنيسة، صلوات تجنيزه، على أن ينقل الجثمان بعد ذلك بالطائرة إلى أسوان لإقامة صلوات تجنيز أخرى عليه وسط شعبه وأبنائه في المطرانية هناك.

وتوفي نيافة الأنبا هدرا في الرب اليوم، بعد صراع قصير مع المرض عن عمر تجاوز ٨١ سنة.