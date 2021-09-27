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رئيس الوزراء يستقبل نائب الرئيس البرازيلي بمطار القاهرة

05:13 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
رئيس الوزراء يستقبل نائب الرئيس البرازيلي بمطار القاهرة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

كتب- محمد سامي:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمطار القاهرة الدولي، هاميلتون أنطونيو موراو، نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، حيث أٌجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف البرازيلي.

ووصل نائب رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية إلى القاهرة عصر اليوم، على رأس وفد رفيع المستوي في زيارة رسمية تستغرق بضعة أيام، سيتم خلالها عقد جلسة مباحثات مع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمسئولين المعنيين، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل في مختلف المجالات.

كما سيحضر الضيف البرازيلي خلال الزيارة عددًا من الفعاليات والاجتماعات الأخرى.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مطار القاهرة الدولي هاميلتون أنطونيو موراو

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