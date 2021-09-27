وفاة الأنبا هدرا مطران أسوان بعد صراع قصير مع المرض

كتب- مينا غالي:

توفى المطران الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، اليوم الاثنين، بعد صراع قصير مع المرض.

وتوفى الأنبا هدرا عن عمر تجاوز 81 سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من نصف قرن منها 46 سنة أسقفًا ومطرانًا لإيبارشية أسوان.

ومازالت الترتيبات جارية بشأن بكافة التفاصيل المتعلقة بترتيبات صلوات التجنيز.