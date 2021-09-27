Masrawy logo white

وفاة الأنبا هدرا مطران أسوان بعد صراع قصير مع المرض

04:34 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- مينا غالي:

توفى المطران الأنبا هدرا مطران أسوان ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر إدفو، اليوم الاثنين، بعد صراع قصير مع المرض.

وتوفى الأنبا هدرا عن عمر تجاوز 81 سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من نصف قرن منها 46 سنة أسقفًا ومطرانًا لإيبارشية أسوان.

ومازالت الترتيبات جارية بشأن بكافة التفاصيل المتعلقة بترتيبات صلوات التجنيز.

وفاة الأنبا هدرا مطران الأنبا هدرا مطران صراع مع المرض الحياة الرهبانية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
680

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

411

متعافون اليوم

301625

إجمالي الإصابات

17187

إجمالي الوفيات

254471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. السيسي: مياه مصر لن تقل.. هذا أمر لا نقاش فيه

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا