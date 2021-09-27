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بـ"قداسات وإجراءات احترازية".. الكنائس تحتفل بعيد الصليب والبابا يهنئ الأقباط

04:15 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
بـ"قداسات وإجراءات احترازية".. الكنائس تحتفل بعيد الصليب والبابا يهنئ الأقباط

البابا تواضروس

كتب- مينا غالي:

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، بعيد الصليب، وهو أحد أهم الأعياد في الكنيسة القبطية، إذ يمثل ذكرى اكتشاف الصليب المقدس على يد الملكة هيلانة والدة الإمبراطور قسطنطين.

وأقامت الكنائس القبطية الأرثوذكسية، صباح اليوم، قداسات، احتفالا بعيد الصليب، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية التي أعلنت من قِبل مختلف إيبارشيات الكنيسة، في إطار جهودها لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وهنأ قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، المسيحيين بمناسبة عيد الصليب، قائلاً: "أحب أن أهنئكم بعيد الصليب المجيد، والذي يحل اليوم الاثنين، وهو أول الأعياد التي نحتفل بها في السنة القبطية الجديدة يوم 17 توت."

وأضاف البابا: "ونحتفل بالصليب على مدار السنة ثلاث مرات؛ مرة في 17 و18 و19 توت، ونحتفل به يوم الجمعة العظيمة، ومرة أخرى في 10 برمهات في شهر مارس.. كل سنة وانتم طيبين".

كما حمل غلاف العدد الجديد من مجلة الكرازة القبطية، صورة للصليب بفن اليوتا بمناسبة الاحتفال بظهوره على يد الملكة هيلانة والدة الملك قسطنطين، وذلك في 17 توت من الشهر القبطي، والذي يحل اليوم الاثنين، مصحوبة بجزء من إبصالية يوم الجمعة.​

البابا تواضروس الكنائس عيد الصليب الأقباط

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