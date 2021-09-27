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المستشار أحمد مناع يستقبل أمين عام البرلمان العربي

02:56 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
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كتب- نشأت علي:

استقبل المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب في مكتبه ظهر اليوم الاثنين، المستشار كامل شعراوي أمين عام البرلمان العربي وعدداً من أمناء عموم البرلمانات العربية.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار أحمد مناع بالأمين العام للبرلمان العربي وأمناء عموم البرلمانات العربية، في رحاب مجلس النواب المصري، مؤكداً على الدور الحيوي الذي تقوم به البرلمانات العربية في تنسيق الجهود والمواقف العربية في إطار الدبلوماسية البرلمانية العربية، من أجل خدمة القضايا العربية في مختلف المحافل البرلمانية الدولية.

وبحسب بيان، وخلال اللقاء، أكد المستشار أحمد مناع على أهمية تعزيز التعاون البرلماني العربي، وتبادل الخبرات التشريعية والبرلمانية بين البرلمانات العربية، من أجل دعم وتعزيز العمل البرلماني العربي المُشترك.

جدير بالذكر، أن هذا اللقاء يأتي على هامش انطلاق أعمال برنامج البرلمان العربي التمكيني بمشاركة عدداً من أمناء عموم البرلمانات العربية.

رافقهم في الجولة داخل القاعة الرئيسية لمجلس النواب والمتحف، المستشار محمود عتمان، الأمين العام لمجلس الشيوخ.

المستشار أحمد مناع البرلمان العربي المستشار كامل شعراوي البرلمانات العربية

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