لتهيئة مناخ الاستثمار.. طلب برلماني بسرعة ميكنة المنظومة الضريبية وتفعيل الشباك الواحد

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، بشأن سرعة الانتهاء من تحديث وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية.

وأوضح محسب، في بيان له اليوم الإثنين، أن الفترة الأخيرة شهدت اهتمامًا كبيرًا من قِبل القيادة السياسية بملف الاستثمار وجلب المستثمرين، وتمثل ذلك في حزمة من التشريعات التي خرجت للنور، بدايةً من قانون الاستثمار الذي تم إجراء تعديل عليه عقب قياس الأثر التشريعي على الأرض؛ لتذليل أية عقبات، وقانون الجمارك الجديد، وقانون إعادة الهيكلة والصلح.. وغيرها من التشريعات التي أسهمت بقوة في جلب مزيد من الاستثمارات المباشرة واستغلال المقومات الموجودة، إلى جانب حزمة القرارات والتوجيهات من قِبل القيادة السياسية.

وتابع عضو مجلس النواب: "القيادة السياسية طوال الوقت تعمل على تهيئة البنية التحتية لجذب المستثمرين، واتضح ذلك من خلال منظومة النقل وشبكة الطرق التي يتم تنفيذ جزء كبير منها، وجار استكمال الباقي على قدم وساق؛ لربط جميع محافظات الجمهورية بعضها مع بعض، خصوصًا أن أي مستثمر سواء أجنبي أو محلي يهتم بشبكة الطرق وآلية العمل والإجراءات على الأرض، إلى جانب الأمن والأمان الذي تتمتع به الدولة المصرية والذي يُعد من الأولويات أيضًا".

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة وضع جدول زمني لسرعة ميكنة أهم منظومتَين، الضريبية والجمركية؛ لجلب المزيد من الاستثمارات، وذلك من خلال ميكنة جميع الخدمات والتحول إلى منظومة الشباك الواحد لإنهاء أي إجراءات تتعلق بالاستثمار سواء التراخيص أو المستندات أو ما شابه، وكذلك الاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ خصوصًا أن الدولة المصرية شرعت خلال السنوات الأخيرة في التحول الإلكتروني، وهناك العديد من الخدمات التي أصبحت تقدم إلكترونيًّا ومن باب أولى أن يكون هناك اهتمام بكل ما يجلب الاستثمار.