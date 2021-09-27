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الرئيس السيسي يتفقد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

02:34 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
الرئيس السيسي يتفقد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بورسعيد- أ ش أ:

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم.

واستمع الرئيس الى شرح حول منظومة المراقبة والتشغيل والتحكم للمحطة التي يتم تشغيلها آليا باستخدام أحدث انظمة المراقبة والتشغيل والتحكم لضمان جودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية المصرية والعالمية ولتجنب حدوث أخطاء التشغيل البشرية ولتحديد توقيتات الصيانة الدورية وتحديد نسبة الأعطال والتنبؤ بها.

كما استمع الرئيس إلى شرح حول كيفية ومراحل معالجة المياه في محطة مصرف بحر البقر.​

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الرئيس عبد الفتاح السيسي محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر منظومة المراقبة جودة المياه معالجة المياه

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