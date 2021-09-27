ضبط أدوية سرطان مع راكب بمطار القاهرة

كتب - محمد عبيد

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب أدوية خاصة بسرطان الكبد والرئة والمثانة، أخفها راكب مصري الجنسية داخل ملابسه وفي جيوب سحرية بحقائبه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتم الإشتباه في راكب مصري قادم على الرحلة، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة لوفتهانزا، والقادمة من فرانكفورت، لكثرة التردد السفر والوصول، وبالعرض على دكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة من أحمد صبرى مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف حازم محمد وأميرة طلبه رئيس القسم، وتبين وجود أدوية خاصة بسرطان الكبد والرئة والمثانة مخبأة داخل ملابسه وفي جيوب سحرية بحقائبه.

قرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة بالجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي، وتحريز المضبوطات، تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.​