قرار جمهوري بتحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر والقواعد المنظمة لها
كتب- محمد عبدالناصر:
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بشأن تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بتحديد المناطق المتأخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها.
وجاء نص القرار والخرائط على النحو التالي:
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