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بعد افتتاح السيسي محطة "بحر البقر".. برلمانيون: الدولة تشهد طفرة حقيقية في مختلف المجالات

01:05 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
بعد افتتاح السيسي محطة "بحر البقر".. برلمانيون: الدولة تشهد طفرة حقيقية في مختلف المجالات

النائب هشام الجاهل

كتب- مصراوي:

أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بشرق بورسعيد، مؤكدًا أنها تعتبر من أضخم المحطات على مستوى العالم، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية لها 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيًّا.

وأشار الجاهل، خلال بيان له اليوم الإثنين، إلى أن محطة معالجة المياه تسهم وبشكل كبير في تحويل مسار مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، ومعالجته (ثلاثيًّا) يوميًّا إلى شمال سيناء، لتسهم في استصلاح 400 ألف فدان.

وأضاف النائب أن بناء تلك المحطة الأكبر في العالم يرجع إلى توجهات الدولة باستغلال كل الموارد المائية وتوفير مزيد من موارد المياه العذبة، مما يترتب عليه تقليل الفاقد من المياه ويوفر صرفًا زراعيًّا مؤمنًا وذا ناتج جيد؛ مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج الزراعي.

وقالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تشهد طفرة حقيقية في عهد الرئيس السيسي، في مختلف المجالات والقطاعات.

وأشارت رشاد إلى أن افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم على مستوى العالم يعكس اهتمام الدولة بالتعمير؛ مما يسهم بقوة في تحقيق خطة التنمية الشاملة، قائلةً: "ما تحقق منذ تولى الرئيس السيسي الحكم لم نشهده منذ عصور سالفة".

هشام الجاهل السيسي محطة بحر البقر الرئيس عبد الفتاح السيسي

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