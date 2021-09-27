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السيسي يشهد فيلما تسجيليا بعنوان "ينابيع الأمل" خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر

12:45 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
السيسي يشهد فيلما تسجيليا بعنوان "ينابيع الأمل" خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، فيلما تسجيليا بعنوان " ينابيع الأمل " من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة وذلك خلال افتتاحه محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم .

وأوضح الفيلم أن المياه شريان الحياة والحفاظ على الموارد المائية ،أهم أولويات الدولة المصرية لتوسيع مساحة الرقعة الزراعية ، كما أن المصريين نجحوا على مدار السنوات السبع الماضية في إنشاء العديد من المشروعات في مجال معالجة مياه الصرف .

وأشار الفيلم إلى أن اليوم يتم الإعلان عن تدشين صرح تنموي جديد لنقل ومعالجة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من مياه مصرف بحر البقر بشرق القناة وذلك لاستصلاح 456 ألف فدان على أرض سيناء.

وأكد الفيلم أن هذا المشروع عملاق، وشارك في بنائه 21 ألف مهندس وفني وعامل من الشركات المدنية على رأسهم تحالف "المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات" تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، كما أنفقت الدولة أكثر من 16 مليار جنيه .

وتابع الفيلم " تحتوي منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر على العديد من المنشآت العملاقة من بينها محطة رفع مياه شادر عزام بطاقة 400 ألف متر مكعب في اليوم ،و6 سحارات ، و3 قناطر ،و5 كباري، ومحطة رفع السلام بطاقة 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، يتم من خلالها رفع المياه من خلال سحارة السلام" ،مشيرا إلى أن المحطة دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وذكر الفيلم أن المحطة تحتوي على أربعة خطوط رئيسية وكل خط يتكون من محطة طلمبات بطاقة 1.4 مليون متر مكعب في اليوم مرورا بمراحل المعالجة المختلفة ثم تنقل المياه إلى قناة خروج متصلة بترعة الشيخ جابر ، كما أن المشروع يحتوي على عدد من المنشآت والمباني المساعدة من بينها مبنيان للكيماويات ،و2 للكلور و 12 خزانا للأكسجين ، ومبنيان لتوليد الأوزون ومبنى للمولدات الكهربائية بقدرة 10 ميجاوات إلى جانب نطاق إداري متكامل يشمل غرفة تحكم ومعمل للتحاليل.

وأشار الفيلم إلى أنه في مجال الإمداد بالمياه تم إنشاء 4 محطات جديدة لتحلية مياه البحر لخدمة أهالي سيناء وتوفير المياه النقية حيث أنه في منطقة رأس سدر تم إنشاء محطة تحلية بطاقة 30 ألف متر مكعب في اليوم، وفي منطقة أبو زنيمة تم إنشاء محطة تحلية بطاقة 20 ألف متر مكعب في اليوم، وفي منطقة دهب تم إنشاء محطة تحلية بطاقة 15 ألف متر مكعب في اليوم بالإضافة إلى محطة تحلية مياه البحر في نويبع بطاقة 15 ألف متر مكعب في اليوم.

الرئيس عبدالفتاح السيسي محطة معالجة مياه بحر البقر القوات المسلحة مصر

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