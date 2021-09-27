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بيان مهم من الحكومة بشأن أنباء فرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات

12:18 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
بيان مهم من الحكومة بشأن أنباء فرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

كتب- محمد سامي:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تردد بشأن فرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات بقيمة 150 جنيهاً، غير صحيح.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم على المتعلقات الشخصية لركاب القطارات بقيمة 150 جنيهاً، مُشددةً على أن أي متعلقات شخصية لركاب قطارات السكة الحديد يتم نقلها مجاناً دون فرض أي رسوم عليها، بينما تطبق الرسوم على الحمولات والطرود ذات الطابع التجاري والتي يتم حملها في أجولة أو كراتين ثقيلة الوزن داخل قطارات السكة الحديد، حيث يتم تحديد تلك الرسوم حسب الوزن ومسافة الرحلة، مع وضعها في أماكن مخصصة لها بالقطارات حرصاً على راحة وسلامة الركاب.

وناشدت وزارة النقل جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.​

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فرض رسوم على المتعلقات الشخصية ركاب القطارات وزارة النقل

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