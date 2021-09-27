السيسي: "اللي بيتعمل في مصر فوق الخيال والتعديات مش هنقبل بيها تاني"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن ما يحدث في مصر من مشروعات الآن يتعدى الخيال، مضيفا: "اللي بيتعمل في مصر فوق الخيال.. مش هقبل أن حد يتعدى على قدراتنا، عشان نحسن أحوال الناس".

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية بإزالة جميع أشكال التعدي على جسور نهر النيل، وخاصة فرع رشيد.

وقال السيسي خلال افتتاح إنه قرر ووجه الحكومة لقطع ووقف كل أشكال الدعم الذي تقدمه الحكومة لأي "متعدي" على أراضي الدولة الزراعية أو الترع أو المصارف.

وأضاف السيسي في افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر: "إحنا كدولة بنحاول نسابق الزمن لتطوير واستعادة كفاءة منشآتنا بالكامل، زي ما شوفتوا الترع وحالها، كان بيأثر على حال الناس، ومتقدرش تستفيد بالمية، الدولة بتقوم بدور، والمواطن عليه دور.