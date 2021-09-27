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مدبولي: حلم تنمية سيناء هو حلم جميع المصريين

12:03 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
مدبولي: حلم تنمية سيناء هو حلم جميع المصريين

مصطفى مدبولي

كتب- مصراوي:

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته خلال افتتاح محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن سيناء تمتلك العديد من الثروات الطبيعية ، والمشروعات التي بدأتها الدولة المصرية خلال الفترات السابقة، مشددا على أن حلم تنمية سيناء هو الحلم الذي اجتمع عليه كافة المصريين بكل ما لدى سيناء من مقومات.

وقال الدكتور مدبولي إن الرئيس السيسي وجه بإطلاق المشروع القومي المتكامل لحماية وتنمية سيناء على كافة الاصعدة في عام 2014 رغم الظروف التي مرت بها سيناء عقب ثورة 30 يونيو ، حيث كانت مسرحا للعمليات الإرهابية.

وأضاف أن القوات المسلحة والشرطة قامت بتطهير أرض الفيروز من الإرهاب ضمن إطار المشروع القومى المتكامل لحماية وتنمية سيناء، وتنفيذ شبكة بنية تحتية كبرى لم تشهدها سيناء في تاريخها كله ، وإنشاء مشروعات تنموية كبيرة تساهم في عملية التنمية .​

مصطفى مدبولي تنمية سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي الثروات الطبيعية

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