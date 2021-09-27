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السيسي: مياه مصر لن تقل.. هذا أمر لا نقاش فيه

11:39 ص الإثنين 27 سبتمبر 2021
السيسي: مياه مصر لن تقل.. هذا أمر لا نقاش فيه

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشروع تبطين الترع يتكلف أكثر من 50 مليار جنيه، وأن البرنامج بشكل كلي سيتكلف 80 مليار جنيه تقريبا.

وأضاف السيسي خلال افتتاح محطة معالجة مياه بحر البقر: طب إحنا بنعمل ده ليه، ما الدولة كانت ماشية، ليه بننفق الإنفاق الضخم ده، ليه أدفع 80 مليار في 20 أو 30 ألف كم من الترع، بعمله عشان الناس اللي شغاة وده أمن قومي، عشان المحاصيل اللي بنزرعها تكفينا، عشان منستوردش من برة، وعشان مندفعش بالدولار، بقولكم كده، مش عشان المية هتقل، لأ مش هتقل، ده كلام مفيش فيه نقاش".​

الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع تبطين الترع محطة معالجة مياه بحر البقر السيسي

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