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مدبولي: أنفقنا 700 مليار جنيه على سيناء خلال 6 سنوات

10:17 ص الإثنين 27 سبتمبر 2021
مدبولي: أنفقنا 700 مليار جنيه على سيناء خلال 6 سنوات

مصطفى مدبولي

كتب- مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة أنفقت نحو 700 مليار جنيه على تنمية سيناء، خلال 6 سنوات.

جاء ذلك بحسب ما قاله خلال افتتاح السيسي لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه.

وتعمل المحطة بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وبدأت فعاليات الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارىء الشيخ أيمن عقل.​

مصطفى مدبولي محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر الرئيس عبد الفتاح السيسي شمال سيناء

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