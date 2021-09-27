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الرئيس السيسي يشهد افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

10:09 ص الإثنين 27 سبتمبر 2021
الرئيس السيسي يشهد افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

الرئيس السيسي

بورسعيد- أ ش أ:

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم بتكلفة حوالي 20 مليار جنيه.

وتعمل المحطة بطاقة إنتاجية 5.6 مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.

حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

وبدأت فعاليات الافتتاح بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارىء الشيخ أيمن عقل.​

الرئيس السيسي محطة معالجة مياه الرئيس عبد الفتاح السيسي بورسعيد استصلاح اراضي المشروع القومي لتنمية سيناء

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