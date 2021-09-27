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5.6 مليون متر مكعب يوميا.. السيسي يصل إلى محطة معالجة مصرف بحر البقر

10:05 ص الإثنين 27 سبتمبر 2021
5.6 مليون متر مكعب يوميا.. السيسي يصل إلى محطة معالجة مصرف بحر البقر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- مصراوي:

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، الاثنين، إلى محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التي تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم.

وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة .

وتبلغ تكلفة محطة معالجة مياه مصرف بحر البقرحوالي 20 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 5.6 مليون مليون متر مكعب في اليوم من المياه المعالجة ثلاثيا سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتسهم في استصلاح 400 ألف فدان في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء وتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة.​

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي محطة معالجة مصرف بحر البقر مصطفى مدبولي محمد زكي

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