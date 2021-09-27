الأولوية لـ3 فئات.. ما هو مصير المتقدمين في "سكن لكل المصريين 2" بعد زيادة عدد الحاجزين؟

​كتب- محمد عبدالناصر:

يوجّه الحاجزون في مشروع الإسكان الاجتماعي، عددًا من الأسئلة حول الأولويات التي تحدد حصول المتقدم على شقة، بعد انتهى التقديم في المرحلة الثانية من سكن لكل المصريين.

ووفق آخر الإحصائيات، قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إن أكثر من 54 ألف حاجز سددوا جدية الحجز فيما تم بيع أكثر من 115 ألف كراسة شروط.

وأضافت أن هناك 33 مدينة زاد عدد الحاجزين بها عن عدد الوحدات المطروحة، موضحة أن المدن التي زاد عدد الحاجزين فيها عن عدد الوحدات المطروحة، سيتم بها تطبيق الأولويات، وفقًا للآلية المقررة من رئاسة مجلس الوزراء.

وجاءت الأولوية المقررة من رئاسة مجلس الوزراء على النحو التالي:

1- متزوج ويعول (شاملًا: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول) والأولوية للأصغر سنًا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا.

2- ثم المتزوج والأولوية للأصغر سنًا.

3- ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنًا.

ويتم طرح وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة، و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط)،

بجانب طرح وحدات أخرى ضمن نفس الإعلان، لمتوسطى الدخل، في مدينتي شطا والزرقا بمحافظة دمياط بمساحات تتراوح بين 105 و114م2، ويتم شراء تلك الوحدات وفقاً لنظام التمويل العقاري، والشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021، حيث يتم سداد مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل، و15% لوحدات متوسطي الدخل، ثم تقسيط باقى ثمن الوحدة، بنظام التمويل العقارى لمدة تصل إلى 30 عامًا بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة.

كما تم طرح وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) من المقرر تسليمها خلال 36 شهرا، بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد)، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 100 و120 م2، وسيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية تبدأ في 1 يناير 2022 تبلغ قيمتها 25% من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاما بسعر عائد 3% متناقصة سنوياً.

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