الموعد والطريقة.. كل ما تريد معرفته عن إضافة المواليد على بطاقات التموين

كتب- أسامة علي:

بدأ موقع "دعم مصر" في تلقي طلبات إضافة الأبناء للأسر الأولى بالرعاية، وفق محددات الدعم التي أعلنها وزير التموين شهر يونيو الماضي، بشرط لا يزيد الراتب الشهري للأسرة على 2400 جنيه إذا كان رب الأسرة موظفًا في القطاع العام أو الخاص، ولا يزيد المعاش على 1500 جنيه إذا كان رب الأسرة صاحب معاش.

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات التي حول إضافة المواليد ببطاقات التموين والتي جاءت كالتالي:

- اعرف في 10 خطوات.. كيف تضيف المواليد الجدد على بطاقات التموين؟

- 9 خطوات عبر موقع "دعم مصر" لإضافة المواليد على بطاقات التموين

- بدأت الآن.. الحكومة تتيح إضافة الأبناء على بطاقات التموين لهذه الفئة

- مصادر تكشف سبب تعطل بوابة "مصر الرقمية".. وتحدد البديل

- 3 طرق لإضافة الأفراد إلى بطاقات التموين.. تعرف عليها