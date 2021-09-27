خطوة بخطوة.. كيف تتم عملية التبرع ببلازما الدم (فيديو)
03:00 ص الإثنين 27 سبتمبر 2021
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" فيديو جرافيك يكشف خطوات التبرع ببلازما الدم.
وتابعت الوزارة: الصفحة الرسمية الخاصة بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما
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