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خطوة بخطوة.. كيف تتم عملية التبرع ببلازما الدم (فيديو)

03:00 ص الإثنين 27 سبتمبر 2021
خطوة بخطوة.. كيف تتم عملية التبرع ببلازما الدم (فيديو)

أرشيفية

​كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" فيديو جرافيك يكشف خطوات التبرع ببلازما الدم.

وتابعت الوزارة: الصفحة الرسمية الخاصة بالمشروع القومي للتبرع بالبلازما

انستجرام: https://bit.ly/3jcELLa
الخط الساخن: 15335

عملية التبرع ببلازما الدم وزارة الصحة فيسبوك

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