​​"الري" تكشف تفاصيل محطة بحر البقر لمعالجة مياه الصرف قبل افتتاحها

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس محمد عبدالعاطي، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري، إن محطة بحر البقرة، واحدة من أهم المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة المصرية؛ بمشاركة كافة الجهات والهيئات أبرزها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارات الإسكان والري والتنمية المحلية، موضحًا أن المحطة تستخدم أحدث الأساليب العلمية في معالجة مياه الصرف بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال عبدالعاطي في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن المشروع يهدف للاستفادة من مياه الصرف الزراعي 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، بدلًا من إلقائها في بحيرة المنزلة وتسبب مزيدًا من التلوث، مشيرًا إلى أنه سيتم التخلص منها في محطة المعالجة الثلاثية في شرق القناة عبر سحارة "السلام".

وأضاف رئيس مصلحة الميكانيكا، أن إجمالي العاملة بالمحطة يتراوح ما بين 2500 إلى 3 الآف، حيث بلغ إجمالي العمالة الثابتة في محطة السلام 700 عامل ثابت، و900 عمالة متغيرة في المحطيتن، لافتًا إلى أن مصلحة الميكانيكا والكهرباء تشارك في المواصفات ومتابعة مراحل التنفيذ بعدد من مهندسي المصلحة.

وتابع: "العمر العملي للمحطة يقترب من 80 عامًا، بينما عمر معدات الميكانيكا التي تعمل في المحطة يتجاوز الـ40 عامًا".

وأشار عبدالعاطي، إلى أن المشروع يستهدف نقل المياه التي تتم معالجتها في المحطة إلى شمال سيناء لاستصلاح 400 ألف فدان في مناطق سهل الطينة وجنوب القنطرة ورابعة وبئر العبد والقوارير، لتحويلها من أراضي صحراوية إلى أخرى منتجة يقام حولها مشروع مستقرات "اتقان" وهو عبارة عن تجمعات سكنية عصرية قائمة على الصناعة والزراعة.