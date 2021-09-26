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سجل الآن.. إضافة خانة (طالب جامعي) لموقع تسجيل لقاح كورونا.. ورسالة هامة لطلاب جامعة القاهرة

10:54 م الأحد 26 سبتمبر 2021
سجل الآن.. إضافة خانة (طالب جامعي) لموقع تسجيل لقاح كورونا.. ورسالة هامة لطلاب جامعة القاهرة

لقاح كورونا

كتب- محمد نصار:

وجهت جامعة القاهرة رسالة لطلابها بشأن الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت الجامعة، في منشور لها: يرجى سرعة التسجيل على موقع وزارة الصحة المخصص لتلقي اللقاحات حيث تم التنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة والسكان وإضافة خانة (طالب جامعي) على الموقع وذلك في ضوء تسريع عملية التطعيمات للطلاب قبل بداية العام الدراسي الجديد.

وتابعت أنه على الطلاب سرعة التسجيل واختيار خانة (طالب جامعي) وفي خلال 72 ساعة ستصلك رسالة للتوجه للتطعيم في أقرب مركز تطعيم من محل سكنك، لذا يرجي من جميع الطلاب الحرص على تلقي التطعيم في أقرب وقت.

لقاح كورونا جامعة القاهرة فيروس كورونا وزارة الصحة تطعيم الطلاب

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