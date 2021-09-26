المترو: فتح باب الاشتراكات الخاصة بالطلاب 2 أكتوبر المقبل

كتب- أسامة علي:

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة القومية لإدارة مترو الأنفاق، فتح مكاتب الاشتراكات الخاصة بالطلاب 2 أكتوبر المقبل.

وأكد متحدث المترو في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه لا توجد أي زيادة في أسعار اشتراكات الطلاب عن العام الماضي، فهي اشتراكات مُدعمة بنسبة 98%.

وأضاف عبدالهادي، أن هناك استعدادات مكثفة من الشركة القومية لإدارة مترو الأنفاق، لاستقبال العام الدراسي الجديد، إذ أن هناك ذروتين، صباحية أثناء ذهاب الطلاب للمدارس، ومسائية أثناء عودتهم، وأثناء فترتي الذروة، سيجري الدفع بقطارات إضافية فارغة من الركاب تمامًا بالمحطات التي بها زحام.

ولفت إلى أن الشركة ستعمل على امتصاص الزحام ومنع التكدس، بدفع رحلات جديدة، حال حدوث زحام بباقي المحطات، إذ سيتم زيادة عدد الرحلات يوميا، خاصة في أوقات الذروة صباحا ومع منتصف اليوم، لاستيعاب الأعداد الكبيرة في عدد المستخدمين مع بدء العام الدراسي الجديد.