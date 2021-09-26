12 قسطًا في 3 سنوات.. اعرف موعد وقيمة سداد أول أقساط شقق "سكن لكل المصريين 2"

كتب- محمد عبدالناصر:

انتهى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من استقبال طلبات الحجز والتقدم في مشروع سكن لكل المصريين 2، ووفقًا لآخر الإحصائيات يوجد أكثر من 51 ألف مواطن سددوا مقدمات الحجز، وتم سحب 110 آلاف كراسة شروط.

سكن لكل المصريين 2، هو أو طرح من وزارة الإسكان بعد التفعيل الرسمي لمبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي في 13 يوليو الماضي، الخاصة بالتمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة 30 عاما.

ويتساءل الحاجزين عن موعد سداد الأقساط الربع سنوية وقيمتها، والتى تصل لـ12 قسط.

شقق الإسكان المتوسط تتضمن وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا، ويتم طرح الوحدات بالمدن التالية: (حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة).

ويوجد 3 مساحات في مشروع الإسكان المتوسط بأسعار مختلفة، الوحدة الـ100 متر تم تخصيصها للدور الأرضي بـ471 ألف جنيه، الوحدة الـ110 أمتار بسعر 503 آلاف للوحدات بالدور الأرضي والأخير و519 ألفًا للوحدات المتكررة، والمساحة الـ120 مترًا بـ546 ألف جنيه للدور الأخير، و563 ألفًا للأدوار المتكررة.

الأقساط الربع سنوية تصل لـ12 قسط، يتم سداد أول قسط في الأول من يناير 2022 بقيمة 11500 جنيه لكل قسط وكذلك كل المساحات، ووفقا لكراسة الشروط تم تخصيص نظامين للسداد في مشروع الإسكان المتوسط، الأول أقساط ثابتة لمدة 30 سنة، والنظام الثاني قسط متزايد بفائدة 7% سنويًا.

ووفقا للنظام الأول يكون الحد الأدنى للدخل 3500 جنيه للوحدة الـ100 متر، والتى وصل سعرها لـ471 ألف جنيه، ويكون القسط الشهري الثابت 1390 جنيهًا.

أما الشقة الـ120 مترًا، يكون ثمنها 563 ألف جنيه، والحد الأدنى للدخل 4200، ويكون القسط الشهري 1662 جنيهًا شهريًا، طوال فترة التمويل التي تصل لـ30 سنة.

أما النظام الثاني الخاص بالسداد، فهو وفقا لمبادرة التمويل العقاري أيضًا بفائدة 3%، لكن القسط الشهري سيتم زيادته 7% سنويا، حيث يصل قسط الوحدة:

الـ100 متر لـ511 جنيهًا، والوحدة الـ110 أمتار لـ546 جنيهًا إلى 563 جنيهًا، والوحدة الـ120 مترًا بين 611 جنيهًا، و593 جنيهًا.

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