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حدث في 8 ساعات| خطوة واحدة لإضافة المواليد لبطاقات التموين وتحرك من حماية المستهلك بشأن "هيونداي توسان"

07:44 م الأحد 26 سبتمبر 2021
حدث في 8 ساعات| خطوة واحدة لإضافة المواليد لبطاقات التموين وتحرك من حماية المستهلك بشأن "هيونداي توسان"

حدث في 8 ساعات

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، منها توجيهات الرئيس السيسي بالاستعداد الجيد لتلقيح الطلاب ضد فيروس كورونا، وتفاصيل 20 منحة دراسية للالتحاق بجامعة مصر المعلوماتية، وخطوة واحدة لإضافة الأفراد على بطاقات التموين، والسفارة الإثيوبية في مصر تعلق أعمالها اعتبارًا من أكتوبر.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بطاقات التموين هيونداي توسان فيروس كورونا السيسي جامعة مصر المعلوماتية وزارة التربية والتعليم المدارس الحكومية ماركوس تكلي

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