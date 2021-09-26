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بالصور.. "اكتشف الخط العربي" في متحف الحضارة

06:03 م الأحد 26 سبتمبر 2021
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(مصراوي):

نظم المُتحف القوميّ للحضارة المصرية ورشةِ عمل حية ضمن فعالية "اكتشف الخط العربي" بالتعاون مع مؤسسة القلم لفن الخط العربي.

وذلك في إطار سعي المتحف إلى إعادة الاهتمام بالخط العربي وفنونه، من خلال ورش مجانية متخصصة تناسب فئات عمرية مختلفة، كما أقيم معرض فنى للعديد من الأعمال التي تبرز فنون الخط العربي وزخرفته.

لاقت الفعالية إقبالاً كبيراً من المصريين والأجانب خاصة الأطفال الذين يسعون إلى تعلم أسرار وفنون اللغة العربية، وتضمنت تجربة لفنانين استخدموا الخط العربي بشكل إبداعي في النحت على الخشب، والنقش على النحاس، والتطريز بالسيرما.

وتميز اليوم بمناقشات مع الفنانين عن فنون وجماليات الخط العربي وتاريخه، وأشهر الخطاطين العرب في مختلف العصور العربية والإسلامية، وتعريف الأجيال الجديدة في ظل التقنيات والرقميات الحديثة.

كما استمتع زوار المتحف بمهارات الخطاطين في الكتابة، وحظوا بكتابة أسمائهم بخطوط عربية مجانًا كهدية بيد فنانين محترفين، مع تجربة أدوات الخطاطين التقليدية، وأيضا تجربة اللعبة المميزة "سحر الزخارف" لتعلم كيفية رسم الزخارف والنجوم الإسلامية الهندسية المميزة، والتعرف على شكل كل نجمة فى القطع الأثرية الإسلامية بالمتحف.

وصرحت فيروز فكرى نائب رئيس هيئة المتحف بأنه قد تم عمل جولة تعريفية للمشاركين بورشة العمل داخل قاعات المتحف للتعرف على بعض مقتنيات المتحف التى تمتاز بالخطوط العربية كالمخطوطات والمصاحف القديمة والأباريق المعدنية، والمشكاوات الزجاجية، وكسوة الكعبة الشريفة والمحمل.

المتحف القومي للحضارة المصرية مؤسسة القلم لفن الخط العربي النقش على النحاس النحت على الخشب

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