خطوة واحدة لإضافة الأفراد على بطاقات التموين.. تعرف عليها

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها اليوم الأحد، إن مكاتب وزارة التموين والمراكز التكنولوجية التابعة للوزارة، بدأت تلقي طلبات إضافة الأبناء للأُسر الأولى بالرعاية، وَفق محددات الدعم التي أعلنها وزير التموين خلال شهر يونيو الماضي؛ بحيث لا يزيد الراتب الشهري للأسرة على 2400 جنيه إذا كان رب الأسرة موظفًا بجهة حكومية أو بالقطاع الخاص، ولا يزيد المعاش على 1500 جنيه إذا كان رب الأسرة صاحب معاش.

وأضافت الوزارة: يستطيع المواطن غير الراغب في التقدم إلكترونيًّا، التقدم إلى مكتب التموين التابع له وبحوزته المستندات؛ مثل بطاقة التموين وشهادات الميلاد ومرافقات الدخل.. وغيرها، ثم يتقدم بالطلب إلى مكتب التموين وينتظر حتى قبول الطلب والموافقة عليه واستقبال رسالة تفيد ذلك وبدء الصرف من الشهر التالي .