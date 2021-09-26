الصحة تحدد 6 إجراءات على الأمهات المصابة بكورونا الالتزام بها خلال الرضاعة

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإجراءات التي يجب على الأم المصابة بفيروس كورونا المستجد الحرص عليها أثناء الرضاعة الطبيعية.

وقالت الصحة، في منشور توعوي لها، اليوم الأحد، إن هذه الإجراءات على النحو التالي:

1- تغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند السعال أو العطس.

2- غسل اليدين بالماء والصابون أو فركهما بالكحول قبل ملامسة الطفل.

3- التخلص من الكمامة بشكل آمن بعد استخدامها.

4- التخلص من المنديل فورا وتعقيم اليدين باستمرار.

5- تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم ملامستها باستمرار.

6- استعمال الكمامة عند الاقتراب من الطفل.