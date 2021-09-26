وزير الطيران يبحث التعاون المشترك مع سفير بريطانيا بالقاهرة

كتب- محمد عبيد

بحث الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، أوجه التعاون المشترك بين مصر وبريطانيا في مجال الطيران المدني، خلال لقائه جاريث بايلي السفير البريطاني بالقاهرة، وأكد الجانبان على عمق العلاقة التى تربط بين البلدين.

وبحسب بيان الأحد، حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، وباسم سامي عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام.

وقدم الطيار محمد منار التهنئة للسفير جاريث بايلي، وذلك بمناسبة توليه مهام منصبه، وبحث الجانبان سبل دعم حركة الطيران بين البلدين، وأشار وزير الطيران أن مصر وبريطانيا تربطهما علاقات تاريخية وطيدة في مختلف المجالات وبخاصة فى مجال الطيران المدني، فضلاً عن أهمية مساهمة قطاع الطيران في تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين.

ومن جانبه أعرب السفير البريطاني عن سعادته بهذا اللقاء، مشيداً بالتطور الإيجابي الملحوظ الذي تشهده الدولة المصرية على مختلف الأصعدة، وأشار بايلى إلى الرؤية الواضحة التى تنتهجها وزارة الطيران نحو التطوير والتحديث، وذلك من أجل النهوض بصناعة النقل الجوي، وسعي الوزارة الدائم لتعزيز التعاون وإقامة الشراكات مع العديد من الجهات الدولية.