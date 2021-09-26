وزير التنمية المحلية: نسعى للتسهيل على المواطنين ومنع التكدس في الحصول على الخدمات

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة نظمت اليوم ورشة عمل للعاملين بالمراكز التكنولوجية المتنقلة بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشرح طريقة تشغيل وآليات عمل هذه المراكز وذلك بحضور نواب المحافظين وقيادات من وزارتي التنمية المحلية والتخطيط وبحضور عدد من نواب المحافظين ومسئولي المراكز التكنولوجية بالمحافظات وممثلين من القائمين على تشغيل تلك السيارات ومدير مشروع الخدمات التكنولوجية المتنقلة.

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن هذه الورشة تهدف إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية بهذه السيارات وتعزيز الاستفادة من التحول الرقمي مع مراجعة موقف أطقم التشغيل وأيضا التعليمات والإجراءات المطلوب التأكيد عليها.

وقال وزير التنمية المحلية إن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة التخطيط بتسليم 3 دفعات من سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة حتى الآن بإجمالي 30 سيارة مجهزة بكافة الأجهزة الضرورية للتشغيل للعمل في 25 محافظة وهي (القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية والمنوفية والفيوم وبورسعيد ومطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء والوادي الجديد وبني سويف ودمياط والبحيرة والمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان وكفرالشيخ والإسكندرية)، وسيتم زيادة العدد إلى 50 سيارة خلال العام المالي الحالي.

وتابع: نظرا للزيادة في التعداد السكاني مع زيادة عدد الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية إضافة إلى تكدس المواطنين راغبي التقدم للخدمات فقد استدعى ذلك ضرورة توفير مراكز تكنولوجية متنقلة تتواجد في مناطق التجمعات السكنية التي لا تتوفر بها مراكز تكنولوجية، ولتخفيف الضغط على المراكز القائمة، والتخفيف على المواطنين خاصة مع جائحة كوفيد 19، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية لتشغيل كل مدينة وحي.

وأوضح أن مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة تقوم بتأدية ما يزيد عن 140 خدمة من خدمات المحليات من خلال عربة متنقلة مجهزة بأحدث نظم المعلومات المؤمنة والسريعة، لافتا إلى أن فكرة المراكز التكنولوجية المتنقلة تقوم على توفير سيارات تنقل الخدمات التي تقوم بها المحليات إلى مقر إقامة المواطنين في أماكن تواجدهم في وقت قياسي وذلك لسرعة إنجاز الخدمات بسهولة وكفاءة بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير.

وشدد اللواء محمود شعراوي على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة وضع جدول زمني لأماكن عمل السيارات التكنولوجية في مدن وأحياء المحافظات ونشرها على الصفحات الرسمية للمحافظات، مشيرا إلى أن تلك السيارات تم تجهيزها بكل التقنيات الخدمية مع وجود التجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة حريصة على رفع كفاءة العنصر البشري وتدريب جميع العاملين بالمراكز التكنولوجية سواء الثابتة أو المتحركة العاملة على منظومة خدمة المحليات، موضحا أنه تم تدريب أكثر من 20 ألف عامل في اطار تحديث العمل الإداري ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الإجراءات بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة وتقديم الخدمات للمواطنين في إطار من الشفافية والنزاهة.