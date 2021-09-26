3 طرق لإضافة الأفراد إلى بطاقات التموين.. تعرف عليها

كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين في تطبيق القرار المعدل رقم 62 لسنة 2021 والخاص بالشروط الجديدة لاستخراج بطاقات التموين وإضافة الأفراد بحد أقصى 4 أفراد وَفق محددات الدخل التي أقرها الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بواقع 2400 جنيه للراتب بدلًا من 1500 التي نص عليها القرار رقم 178 لسنة 2017، وبالنسبة إلى المعاش 1500 جنيه بدلًا من 1200.

ويستطيع المواطن الذي ينطبق عليه الشروط، إضافة الأفراد أو استخراج بطاقة جديدة من خلال 3 طرق، نوضحها في ما يلي:

الطريقة الأولى:

موقع بوابة مصر الرقمية

2- https://digital.gov.eg/

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اعرف في 10 خطوات.. كيف تضيف المواليد الجدد على بطاقات التموين؟

الطريقة الثانية:

موقع دعم مصر

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9 خطوات عبر موقع "دعم مصر" لإضافة المواليد على بطاقات التموين

الطريقة الثالثة:

من خلال مكاتب التموين

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