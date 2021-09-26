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رحيل المؤرخ قاسم عبده قاسم عن عمر يناهز 79 عاما

02:31 م الأحد 26 سبتمبر 2021
رحيل المؤرخ قاسم عبده قاسم عن عمر يناهز 79 عاما

قاسم عبده قاسم

كتب- مصراوي:

رحل عن عالمنا، اليوم الأحد، المؤرخ والمترجم قاسم عبده قاسم، عن عمر يناهز 79 عاما.

ولد قاسم في 26 مايو 1942 بمحافظة القاهرة، وهو مؤرخ ومترجم وأستاذ متفرغ بقسم التاريخ بكلية الآداب.

وحصل قاسم على ماجستير في تاريخ العصور الوسطى من جامعة القاهرة سنة 1972 بتقدير امتياز، ودكتوراه الفلسفة في العصور الوسطى من قسم التاريخ بجامعة القاهرة سنة 1975 بمرتبة الشرف الأولى، والتخصص الدقيق للدكتوراه: تاريخ العصور الوسطى.

ومن الهيئات التي انتمى إليها قاسم عبده قاسم، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، عضو اللجنة الدائمة لترقيات الأساتذة والأساتذة المساعدين، عضو لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة، عضوية عدد من الجمعيات العلمية في مجال التاريخ والفولكلور والاجتماع، والمشرف العام على دار عين للدراسات الإنسانية والاجتماعية منذ سنة 1991.

وحصل قاسم عبده قاسم على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 1983، وشهادة تقدير للتميز في الإنتاج الأدبي من جمعية الآداب بمصر عام 1985، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من مصر، عام 1983، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الاجتماعية من المجلس الأعلى للثقافة عام 2000، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2008.​

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