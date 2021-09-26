بث مباشر.. البابا تواضروس يكرّم الفائزين بالمسابقة الثقافية البحثية للتربية الدينية المسيحية

كتب- مينا غالي:

شارك قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، في حفل توزيع جوائز المسابقة الثقافية البحثية للتربية الدينية المسيحية بحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، وعدد من قيادات الوزارة المعنيين بمادة التربية الدينية المسيحية، وذلك بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية.

كانت وزارة التربية والتعليم قد أطلقت بالاشتراك مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مسابقة جديدة للثقافة المسيحية للعام الدراسي 2020 /2021، وتم إعداد مسابقة لكل مرحلة من المراحل التعليمية على حدة (من الابتدائي وحتى الثانوي) وذلك للمدارس الحكومية والخاصة ومدارس اللغات والفئات الخاصة والمكفوفين والدمج والمنازل والوافدين والمدارس الدولية.

وخُصصت مسابقة أخرى لجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم سواء مدرسين أو إداريين أو قيادات تعليمية، وشملت أيضًا المحالين إلى المعاش ممن كانوا يعملون بالوزارة ذاتها.

ويتبنى البابا تواضروس الثاني بالاشتراك مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي فكرة المسابقة، وتهدف إلى تعميق الثقافة الدينية القائمة على المنهج البحثي بغية بناء الشخصية المصرية دعمًا للمجتمع والوطن.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن مكتب تنمية مادة التربية الدينية بوزارة التربية والتعليم، أصدر التعليمات التنفيذية للمسابقة البحثية المسيحية، والتي أشارت إلى تصعيد خمسة فائزين من الطلبة على مستوى كل مديرية تعليمية، ومثلهم من العاملين.

وجاء التعليمات كما يلي:

1- تسلم المسابقة للموجه الأول بالإدارة التعليمية في موعد أقصاه 1 مارس 2021 على أن يتم التصحيح بمعرفة لجنة ثلاثية.

2- تسلم المسابقات المصعدة من الإدارات إلى التوجيه العام بالمديرية بتاريخ 15 مارس ويتم التصحيح بمعرفة لجنة ثلاثية.

3- يتم تصعيد خمسة أوائل من كل مرحلة ومن المعلمين على مستوى كل إدارة، وبعد ذلك يتم تصعيد خمسة أيضًا على مستوى كل مديرية من المصعدين على مستوى الإدارات التعليمية.

4- يتم تسليم المصعدين من كل مديرية إلى مكتب مدير عام تنمية التربية الدينية بالوزارة في موعد أقصاه 1 أبريل المقبل.

5- يرفق من الأبحاث الفائزة كشف يوضح بيانات الفائزين الخمسة من كل مرحلة وبالنسبة للمعلمين والموجهين، يوضح فيه درجة المسابقة الثقافية ودرجة المحفوظات ودرجة الدرس التفاعلي.

6- يرسل مع المسابقة كشف يوضح إجمالي عدد المشاركين في كل مرحلة على مستوى المديرية معتمد ومختوم.

7- تصعيد عشرة فائزين من كل مرحلة على مستوى الجمهورية بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة الدكتور مراد حكيم بباوي.

8- المسابقة متاحة لكافة الطلاب بالتعليم الحكومي بأنواعه والخاص واللغات والدولي وللفئات الخاصة والوافدين.

9- مسابقة المعلمين والموجهين متاحة لكل العاملين بالتربية والتعليم والمحالين للتقاعد (المعاش).