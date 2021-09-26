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الصحة: 7 أمراض تهدد الطفل حال إصابته بسوء التغذية

01:47 م الأحد 26 سبتمبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن 7 أمراض مباشرة وغير مباشرة قد تصيب الطفل في حالة إصابته بسوء التغذية.

ونشرت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" انفوجرافيك يوضح تلك الأمراض وذلك على النحو التالي:

أولا- أمراض مباشرة:

ـ أمراض الدورة الدموية ـ هشاشة العظام ـ السكر والضغط ـ فقر الدم.

ثانيا- أمراض غير مباشرة:

ـ قصر القامة ـ الهزال ـ السمنة.

هالة زايد وزارة الصحة سوء التغذية الأطفال

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