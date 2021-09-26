الصحة: 7 أمراض تهدد الطفل حال إصابته بسوء التغذية
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كتب- يوسف عفيفي:
كشفت وزارة الصحة والسكان، عن 7 أمراض مباشرة وغير مباشرة قد تصيب الطفل في حالة إصابته بسوء التغذية.
ونشرت الوزارة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" انفوجرافيك يوضح تلك الأمراض وذلك على النحو التالي:
أولا- أمراض مباشرة:
ـ أمراض الدورة الدموية ـ هشاشة العظام ـ السكر والضغط ـ فقر الدم.
ثانيا- أمراض غير مباشرة:
ـ قصر القامة ـ الهزال ـ السمنة.
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