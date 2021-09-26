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بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة لطقس الاثنين

01:37 م الأحد 26 سبتمبر 2021
بدرجات الحرارة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة لطقس الاثنين

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الاثنين على مختلف الأنحاء.

وقالت الأرصاد، في بيان لها، اليوم الأحد، إنه يسود غدا الاثنين خلال فترة النهار طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبالنسبة لفترة الليل، يسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على كافة الأنحاء.

وتنتشر الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، فتكون على النحو التالي:

الطقس درجات الحرارة الظواهر الجوية الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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