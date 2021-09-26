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الصحة: ‎إطلاق 5 قوافل طبية غدًا​ ضمن مبادرة رئيس الجمهورية ‎

01:23 م الأحد 26 سبتمبر 2021
الصحة: ‎إطلاق 5 قوافل طبية غدًا​ ضمن مبادرة رئيس الجمهورية ‎

الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 5 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" غدا الإثنين وبعد غد الثلاثاء، للكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن التخصصات تشمل: نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة - الأطفال ـ الباطنة - الأنف والأذن ـ ‎العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب – الجلدية ـ خدمات الأشعة والتحاليل.

وأضافت وزارة الصحة، أن القافلة ستكون في محافظات (‎البحيرة - الدقهلية - الشرقية - القاهرة – المنيا).

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هالة زايد قوافل طبية مبادرة رئيس الجمهورية مبادرة حياة كريمة التخصصات الطبية

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