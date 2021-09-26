القوى العاملة: تعيين 581 شاباً بينهم 100 من ذوي القدرات ببورسعيد

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد 581 شاباً، وذلك في منشآت القطاع الخاص من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، منهم 100 من ذوى القدرات تم إبرام عقود عمل لهم من خلال إدارة خدمة المواطنين بالمديرية.

وبحسب بيان اليوم، بلغ عدد المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1405 شاباً منهم 25 من ذوي الإحتياجات الخاصة، فضلاً عن استخراج 698 شهادة قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة.

وأضاف الوزير، أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 76 شكوى، تم تسوية شكوى، وحفظ 24 منها، وإحالة 9 شكاوى للمحكمة العمالية، وما زالت 42 شكوى تحت البحث والدراسة، كما قامت المديرية بصرف منحاً للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعياً وصحياً، حيث تم صرف 9 آلاف جنيه لـ 3 عمال منحة زواج، و10 منح مولود بمبلغ 20 ألف جنيه، ومنحة وفاة أحد أقارب عامل بمبلغ 2000 جنيه، وصرف 3 آلاف جنيه للرعاية الصحية لعامل.

وأشار السيد السنجابي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية خلال شهر أغسطس الماضى- إلى أن المديرية قامت بالتفتيش من خلال مكاتب التفتيش العمالي على 501 منشأة، دوري نهاري وحملات، أسفر عن تحرير 39 محضراً عمالياً، وعقد 5 ندوات توعية استفاد منها 83 عامل، فضلاً عن التفتيش على 148 منشأة من مكاتب السلامة والصحة المهنية، أسفر عن تحرير 28 محضر مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية.

أما في مجال التدريب المهني، قامت المديرية بعقد دورة تدريبية لـ 10 متدربات على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بحي الزهور.